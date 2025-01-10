Акции американских застройщиков растут на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Акции Toll Brothers выросли на 3,7% в пятницу утром, в то время как акции других компаний-застройщиков также демонстрируют рост на фоне продолжающихся разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом пишет investing.com.

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Акции Lennar Corp. (NYSE: NYSE:LEN) выросли на 2,7%, PulteGroup (NYSE: PHM) — на 2%, D. R. Horton (NYSE: DHI) — на 2%, а KB Home (NYSE: KBH) показали рост на 4,7%.

Рост этих акций происходит на фоне сообщений о некотором успехе в борьбе с пожарами, охватившими части округа Лос-Анджелес. Несмотря на прогресс, возвращение сильных ветров в пятницу может усугубить ситуацию. В результате продолжающихся пожаров погибли 10 человек и уничтожено почти 10 000 строений.

В то время как регион борется с разрушениями, реакция рынка предполагает ожидание повышенного спроса в секторе жилищного строительства из-за необходимости восстановления пострадавших районов. Пожары, которые были описаны как самые разрушительные в истории Лос-Анджелеса, охватили более 34 000 акров, превратив целые районы в пепел.

Эта катастрофа привела к тому, что президент Джо Байден объявил о крупном бедствии и пообещал федеральное возмещение расходов на восстановление. Прямые экономические последствия в сочетании с потенциально трудным восстановлением и повышением стоимости страхования жилья, вероятно, влияют на динамику акций в секторе жилищного строительства.