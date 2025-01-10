Компания xAI выпустила отдельное приложение Grok для iOS

Чат-бот Grok от компании xAI Илона Маска наконец-то получил отдельное приложение, которое теперь доступно не только пользователям X. Об этом пишет mezha.media.

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Но приложение пока имеет определенные ограничения: его могут скачать только iOS-пользователи в США.

Отдельное приложение имеет те же функции, что и чат-бот в социальной сети X. Пользователи могут создавать изображения, резюмировать тексты и статьи, а также получать ответы на свои вопросы. Одной из характерных особенностей Grok, оставшейся в новом приложении, является его юмористический стиль общения.

Скорее всего, в приложении сохранятся такие же ограничения, как в бесплатной версии чат-бота в X. Пользователи смогут отправлять 10 запросов каждые 2 часа и 3 запроса на анализ изображений в течение дня.