Мировые денежные фонды привлекли крупнейший недельный приток за 4 года

Инвесторы активно вкладывались в глобальные денежные фонды на неделе до 8 января, подстегнутые опасениями по поводу возможного увеличения тарифов в связи с предстоящей сменой администрации в США, пишет Reuters.

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Также сказалась осторожность перед важным отчетом по занятости, который может повлиять на ожидания по снижению ставок ФРС.

Согласно данным LSEG Lipper, инвесторы направили $158,73 миллиарда в глобальные денежные фонды, это вторая по величине еженедельная чистая покупка с апреля 2020 года.

Глобальные фонды акций обеспечили приток средств третью неделю подряд, достигнув чистого объема в $11,36 млрд.

Европейские фонды акций получили чистый приток в размере $8,7 миллиарда, что является крупнейшим показателем за три недели. Между тем, инвесторы добавили чистую сумму в $5,6 миллиарда в азиатские фонды, но вывели чистую сумму в $5,05 миллиарда из фондов США за тот же период.

Глобальные секторальные фонды акций стали свидетелями первой недельной чистой покупки за пять недель, объемом $526,24 миллиона.

Инвесторы вложили $1,13 миллиарда в технологический сектор после пяти недель подряд чистых продаж. Сектор коммуникационных услуг увидел чистые покупки на сумму $413 миллионов.

Глобальные фонды облигаций также показали значительную активность, получив $19,5 миллиарда, второй приток за последние четыре недели. Фонды государственных облигаций привлекли $1,94 миллиарда, это второй приток за шесть недель, а фонды участия в кредитовании собрали $2,24 миллиарда.