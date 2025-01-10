Инвесторы Dogecoin и Shiba Inu переключаются на XYZVerse

Многие инвесторы, которые ранее заработали на росте Dogecoin и Shiba Inu , сейчас испытывают разочарование. Волатильность и недавние спады заставили их искать новые возможности. Их внимание привлекает XYZVerse — новый игрок, который обещает значительный потенциал. Криптоэнтузиасты гадают: станет ли XYZVerse следующим крупным прорывом в мире криптовалют?

Добейся успеха с XYZ: Новый чемпион среди мем-монет

Поклонники сходят с ума! Токен XYZ выходит на ринг криптовалют, нанося удары по слабым проектам, фермам-пустышкам и мошенническим схемам. Как настоящий чемпион, этот первый спортивный мем-токен прошёл через медвежий рынок с неукротимым импульсом и не собирается сбавлять обороты.

С прогнозируемым ростом на 75X, XYZ готов оставить позади таких победителей 2024 года, как BOME и WIF.

💰 Властвуй на поле, зарабатывай, пока остальные играют 💰

XYZ создаёт идеальную игровую площадку с награждённой платформой XYZVerse, признанной лучшим новым проектом мем-монет. Уникальная концепция объединяет азарт спорта и энергию мем-культуры.

Вспомните гигантский $1 миллиард объёма торгов Polymarket во время президентских выборов в США — теперь представьте, что это в разы больше в пространстве GameFi. С миллионами спортивных фанатов, готовых подключиться, ранние инвесторы XYZ получат огромные возможности.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

Используя растущий рынок азартных игр, XYZ намерен стать величайшей мем-монетой всех времён. Взлёт BOME на 5,000% и рост WIF на 1,000% — уже история. XYZ нацелен на взрывной рост более чем на 7,400% и готов побить все рекорды!

🥇 Сплочённое сообщество, уверенная победа 🥇

XYZVerse станет MVP этого буллрана, предоставляя сообществу возможность управлять экосистемой. Активные участники получат аирдроп токенов XYZ в знак признания их вклада. С надёжной токеномикой и планами листинга на CEX/DEX, XYZ готов к чемпионскому рывку.

Пресейл XYZ уже идёт — не упустите шанс на рост на 9,900%! <<

Dogecoin: Мем о сиба-ину, который покорил мир криптовалют

Dogecoin начал свой путь в 2013 году как шуточный проект. Его создали Билли Маркус и Джексон Палмер, используя мем с сиба-ину в качестве логотипа. Без ограничения максимального предложения, Dogecoin каждый день выпускает 10,000 новых монет.

В 2021 году Dogecoin вошёл в топ-10 криптовалют с рыночной капитализацией более $50 миллиардов. Этот рост был вызван поддержкой социальных сетей и таких личностей, как Илон Маск. Простота и сильное сообщество продолжают поддерживать Dogecoin в центре внимания, несмотря на отсутствие сложных технологий.

Shiba Inu: Мем-монета на базе Ethereum с реальным потенциалом

Shiba Inu (SHIB) — это мем-монета, вдохновлённая Dogecoin, но с уникальными особенностями. Запущенная в 2020 году, она работает на блокчейне Ethereum, что позволяет ей интегрироваться с децентрализованными приложениями, такими как ShibaSwap.

SHIB отличается огромным предложением токенов и уникальной историей — 50% монет были отправлены Виталику Бутерину, который позже пожертвовал и «сжёг» большую часть. Благодаря этому шагу SHIB получила доверие и внимание.

Планы SHIB включают создание платформы для NFT и системы управления сообществом, что делает её более функциональной, чем Dogecoin.

Хотя DOGE и SHIB продолжают занимать позиции, XYZVerse (XYZ) выделяется уникальной комбинацией мемов и спорта, нацеленной на грандиозный рост и успех, управляемый сообществом, в этом буллране.

📌 Сайт: [XYZVerse ($XYZ)]