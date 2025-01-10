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10 января 2025, 13:14 Читати українською

В Минэкономики сообщили о причинах роста цен

Потребительские цены в Украине за 11 месяцев 2024 г. выросли на 10,4%, а годовая инфляция составила 11,2%. Рост цены обусловлен повышенными издержками в производстве и неурожаем некоторых культур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (ноябрь 2024 г.) Минэкономики.

Потребительские цены в Украине за 11 месяцев 2024 г.

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«В целом потребительская инфляция, несмотря на ускорение ценовой динамики в ноябре, является относительно невысокой как для страны, которая находится в активной фазе войны с рф на своей территории», — говорится в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, ускорение инфляционных процессов произошло вследствие действия преимущественно внутренних факторов:

  • во-первых, это повышенные затраты (возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак, дальнейший рост затрат на энергоресурсы, дефицит квалифицированных кадров и дефицит доступных кредитных ресурсов),
  • во-вторых, это неурожай некоторых сельхозкультур.

В этих условиях влияние базовой инфляции (фундаментальное инфляционное давление) и влияние небазовой инфляции было одинаковым — за 11 месяцев вклад базовой инфляции в общую инфляцию составил 5,2 п.п. при росте на 9,3%, а вклад небазовой инфляции также составил 5,2 п.п. при росте на 12% (базовая инфляция имеет большее влияние на общую инфляцию), добавили в Минэкономики.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
veritas69
veritas69
10 января 2025, 13:30
#
Статистичні дані досить цікава річ. По статистиці інфляція зросла лише на 10%, а на практиці витрати на продукти харчування зросли на 25−30%
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0
SamBB
SamBB
10 января 2025, 13:49
#
По-перше це ідіоти що у ВР що в уряді…
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