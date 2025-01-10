Криптовалютный рынок продолжает рост — Binance Research

В декабре рынок криптовалют достиг рекордной рыночной капитализации в $3,91 трлн, чему способствовали регуляторный оптимизм, институциональное принятие и новый исторический максимум цены биткоина — $108 тыс. Об этом сообщает аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance .

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Рост рынка криптовалют также был обусловлен включением компании MicroStrategy в Nasdaq 100 и продолжением покупки BTC.

Отмечается, что в конце декабря Федеральная резервная система США объявила о сокращении планируемого количества понижения ставок в 2025 году с четырех до двух, что привело к коррекции на рынке и снижению его капитализации более чем на $0,5 трлн.

Ключевые достижения декабря

Биткоин завершил год с ростом рыночной капитализации на 123,4% с начала года, став седьмым по величине активом в мире, опередив Saudi Aramco и Silver. Среди топ-10 глобальных активов только Nvidia показала лучший результат за год.

USDe Ethena, третий по величине стейблкоин, достиг рыночной капитализации в $5,9 млрд благодаря высоким ставкам доходности и интеграции с Aave.

Объемы децентрализованной торговли достигли рекордных значений:

Спотовые торги — $326 млрд.

Бессрочные контракты — $356 млрд (+370% в год).

Искусственный интеллект (ИИ) начал занимать заметное место в криптовалютной экосистеме: ведущие токены ИИ достигли капитализации в миллиарды долларов и обеспечивают 100 тыс. ежедневных взаимодействий.

Криптоактивы декабря 2024 года

TRX (+13,0%): рост активности сети и участие в DeFi-проекте WLFI.

BNB (+8,1%): запуск PancakeSwap SpringBoard и фонда Osprey BNB Chain Trust способствовали росту токена.

Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) показали сильный рост в начале месяца, но завершили декабрь с понижением на 0,2% и 5,9% соответственно.

Solana (SOL) (-8,9%): снижение активности и TVL из-за общих рыночных трендов и конкуренции.

Dogecoin (DOGE) (-20,0%): уязвимость сети DogeReaper вызвала падение узлов и значительные потери.

Тренды и перспективы

Сектор DeFi продолжает расти: TVL в декабре достиг новых максимумов в $55 млрд (лендинг) и $71 млрд (ликвидный стэйкинг).

Сектор RWA (реальных активов) достиг рекордного TVL в $8,2 млрд, демонстрируя устойчивый рост.

Рынок NFT показал значительное увеличение объемов продаж, несмотря на сокращение количества участников: объем продаж Ethereum-NFT превысил $888 млн.

«Декабрь 2024 подтвердил стратегическую значимость криптовалют как класса активов и указал на важные векторы их дальнейшего развития», — говорится в отчете.