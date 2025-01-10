Золото растет вместе с долларом

Золото выросло в цене четвертый день подряд, пока трейдеры ожидают публикации данных по занятости в США, которые помогут определить перспективы политики ФРС на этот год, пишет Bloomberg.

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Рынок

Спотовая цена торговалась на уровне $2 674 за унцию к 09:45, что соответствует росту более чем на 1% в первую полную торговую неделю года. Февральские фьючерсы подорожали на 0,26%, расположившись на $2 697, отметив 1-месчный максимум непосредственно над уровнем $2 700 ранее в пятницу.

Ожидается, что данные по занятости за декабрь покажут замедление, но все же здоровый рост числа рабочих мест, который, по мнению экономистов, продолжится в 2025 году. Официальные лица ФРС указали, что, вероятно, будут удерживать процентные ставки на текущем уровне длительное время, снижая их снова только тогда, когда инфляция значительно спадет.

Золото было одной из самых успешных крупных товарных позиций в прошлом году, продемонстрировав рост на 27% и установив последовательные рекорды, поскольку ФРС снизила ставки, центральные банки увеличили свои запасы, а инвесторы искали убежище от геополитической напряженности.

Детали

Учитывая, что избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января, инвесторы также оценивают вероятность потенциальной торговой войны или других напряженностей, которые могут повысить спрос на защитные активы.

Рост золота на этой неделе произошел несмотря на дальнейшее укрепление доллара США и доходности казначейских облигаций. Поскольку трейдеры сокращают ожидания снижения ставок ФРС в первой половине года, индекс доллара растет шестую сессию подряд. Между тем, доходность 10-летних облигаций находится около максимального уровня с апреля.