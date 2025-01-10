Курс валют на 10 января: доллар в банках подорожал на 14 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 14 копеек. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,94 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,95−43,07, евро — 44,25−44,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,37−42,40 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,64−43,66 грн/евро.

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