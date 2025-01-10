Банки могут сократить до 200 тысяч рабочих мест из-за ИИ

Мировые банки сократят около 200 тыс. рабочих мест в ближайшие 3−5 лет, поскольку искусственный интеллект посягает на задачи, которые сейчас выполняют люди. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

По результатам опроса IT-руководителей крупных финансовых учреждений среднее сокращение персонала может составить 3%, хотя почти четверть респондентов ожидают сокращения от 5% до 10%.

По словам старшего аналитика Bloomberg Intelligence Томаша Нотцеля, любая работа, связанная с рутинными, повторяющимися задачами, находится под угрозой. Впрочем, добавил он, ИИ не устранит их полностью — скорее это приведет к трансформации рабочей силы.

Несмотря на риски для занятости, аналитики считают, что трансформация рабочей силы будет способствовать повышению производительности. Так, искусственный интеллект может увеличить прибыль банков до 17% в 2027 году, а 80% управленцев прогнозируют рост эффективности на 5% уже в ближайшие годы.

Подробности

Также отмечается, что банки, потратившие годы на модернизацию своих ИТ-систем, чтобы ускорить процессы и сократить расходы после финансового кризиса, начали использовать новое поколение инструментов ИИ, которые могут повысить производительность.

В июньском отчете банка Citi заявили, что искусственный интеллект, вероятно, вытеснит больше рабочих мест в банковской отрасли, чем в любом другом секторе: около 54% ​​рабочих мест в банковской сфере обладают высоким потенциалом для автоматизации.

Тем не менее, многие фирмы отмечают, что изменение приведет к изменению ролей благодаря технологии, а не к полной замене.