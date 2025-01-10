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10 января 2025, 9:29 Читати українською

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестпроектов Hug's Эрика Наймана, Double Case и еще 6 проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов, куда попали сайт Hug's (ООО «Спай») известного финансиста Эрика Наймана и платформа по обучению трейдеров Double Case. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов, куда попали сайт Hug's (ООО «Спай») известного финансиста Эрика Наймана и платформа по обучению трейдеров Double Case.
Фото: AI

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Сомнительные инвестиционные проекты

  • Double Case
  • E8 Markets
  • Rocket Options Pro
  • Pocket Broker
  • Gomining
  • Bino Trade
  • AirMarkets
  • ООО «СПАЙ»

Полный перечень проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Почему Hug's попал в список

В своем обосновании Нацкомиссия отмечает, что Hug's предоставляет инвестиционные и консультационные услуги без соответствующих разрешений и лицензий. При этом на сайте используется символика компании, имеющей лицензию на деятельность на фондовом рынке — ООО «Хагс» (может предоставлять брокерские услуги).

Основателем последней был Эрик Найман, однако в 2022 году ему пришлось формально выйти из структуры собственности, ведь у финансиста до сих пор есть российское гражданство.

По данным ЭП, одной из причин внесения проекта Наймана в перечень мошеннических были его сообщения в Facebook.

«Проблемы с его деятельностью были и раньше, но после этих сообщений на него, скажем так, обратили на них внимание», — отметил собеседник, осведомленный о ситуации.

В конце 2024 года Найман попал в громкий скандал. Утром 20 декабря после ракетного удара России по центру Киева он опубликовал сообщение в Facebook, в котором фактически прорекламировал свои услуги по инвестированию за границу, проиллюстрировав это фотографией поврежденных домов.

Впоследствии Найман удалил это сообщение.

В тот же день Найман написал еще одно сообщение, в котором назвал Украину «инвестиционным концлагерем».

Что говорит Найман

ЭП обратилась к Эрику Найману с просьбой прокомментировать решение комиссии. Финансист отметил, что получил от регулятора письмо с просьбой предоставить ответы на ряд вопросов и «разъяснить обстоятельства». Его юристы уже работают над предоставлением таких ответов.

«Спай» получил запрос вчера (8 января — ред.) и там написано ответить в течение пяти дней. Интересно, почему комиссия приняла решение получить ответы?" - интересуется Найман.

Обвинение нацкомиссии в том, что сайт hugs.ua предоставляет услуги без получения лицензии, он отвергает.

«Это информационные курсы. Если информирование людей о происходящем — это скам, то я попрошу комиссию разъяснить, чем они мотивировали свое решение. Также у меня есть вопросы, когда разморозят средства тысяч вкладчиков «Фридом финанса».

Сейчас многие ведут влаги и рассказывают об американском рынке акций, например. На такую деятельность нужно получать лицензию комиссии? — отметил финансист.

Он также ответил на вопрос, считает ли действия регулятора местью за сообщения в соцсетях.

«Если у них есть вопросы на этот счет, то пусть адресуют их мне. При чем здесь ООО „Спай“? Нет никаких признаков, оснований и обоснований такого решения, в то время как субъект властных полномочий должен избегать принятия немотивированных решений», — добавил Найман, отметив, что формального отношения к этой компании не имеет.

Double Сase

Согласно информации на сайте Double Саse, компания работает на рынке с 2004 года, а с 2008 года решила сфокусироваться на образовательной сфере. С 2021 года компания расширила свое присутствие и сейчас имеет три офиса в Киеве и Кишиневе и по два в Одессе и Львове, а ее клиенты могут работать через брокера Pelliron Universal Inc.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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