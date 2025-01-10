За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 804 930 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 января: 1 830 российских оккупантов, 10 танков, 3 ракеты и 71 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 804930 (+1830) человек,
- танков — 9741 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 20253 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 21789 (+24) ед,
- РСЗО — 1260 (+0) ед,
- средства ПВО — 1041 (+3) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21884 (+71),
- крылатые ракеты — 3017 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33473 (+86) ед,
- специальная техника — 3689 (+3).
Источник: Минфин
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