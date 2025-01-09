К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 9 января: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 9 января
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Закрытие 9 января
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Изменения
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42,31/42,36
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42,37/42,40
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6/4
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43,55/43,58
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43,69/43,71
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14/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,80 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,90−43,00, евро — 44,25−44,50 грн.
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Источник: Минфин
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