Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты за 2024 год. Так, в прошлом году из госбюджета на соцвыплаты, которые обеспечивают Минсоцполитики, было направлено 447,9 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин в 2024 году в полном объеме профинансировал соцвыплаты почти на 448 миллиардов
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В частности, профинансировано:
274,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
88,0 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:
- почти 462 тыс. получателям пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- почти 1,1 млн семей получателям пособия на проживание внутри перемещенным лицам;
17,0 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату:
- около 190 тыс. получателям помощи малообеспеченным семьям;
39,6 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности в рассрочку:
- свыше 3,2 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
23,4 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в том числе на выплату:
- почти 8 тыс. получателям пособия по беременности и родам;
- свыше 560 тыс. получателям пособия при рождении ребенка;
- почти 2 тыс. получателям пособия при усыновлении ребенка;
- почти 46 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;
5,2 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Источник: Минфин
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