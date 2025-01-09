Минфин в 2024 году в полном объеме профинансировал соцвыплаты почти на 448 миллиардов

Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты за 2024 год. Так, в прошлом году из госбюджета на соцвыплаты, которые обеспечивают Минсоцполитики, было направлено 447,9 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Подробности

В частности, профинансировано:

274,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

88,0 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:

почти 462 тыс. получателям пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

почти 1,1 млн семей получателям пособия на проживание внутри перемещенным лицам;

17,0 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату:

около 190 тыс. получателям помощи малообеспеченным семьям;

39,6 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности в рассрочку:

свыше 3,2 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;

23,4 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в том числе на выплату:

почти 8 тыс. получателям пособия по беременности и родам;

свыше 560 тыс. получателям пособия при рождении ребенка;

почти 2 тыс. получателям пособия при усыновлении ребенка;

почти 46 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;

5,2 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.