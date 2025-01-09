Госдолг Украины достиг 92% ВВП — Forbes

По состоянию на конец 2024 года государственный долг Украины составил около 7 трлн грн. Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%. Об этом сообщают аналитики Forbes Ukraine.

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Это совокупный государственный долг, кроме прямой задолженности Украины также включает долги, гарантированные государством.

Отмечается, что в структуре государственного долга львиная часть (96%) приходится на прямой долг государства, остальные 4% - на долги, гарантированные государством. Для сравнения, в 2023 году государственный долг составил 5,5 трлн. грн., или 84% ВВП.

Увеличение государственного долга в течение 2023 года происходило из-за значительных внешних и внутренних заимствований, необходимых для финансирования бюджета военного времени.

Еще одним существенным фактором роста госдолга является ослабление курса гривны к ведущим валютам мира, увеличивающее гривневый масштаб долгов в иностранной валюте.

Перед полномасштабным вторжением в 2021 году размер госдолга составлял 2,67 трлн грн, или 49% ВВП.

Напомним

В прошлом месяце министр экономики Юлия Свириденко заявила, что по итогам текущего года ожидается рост ВВП Украины на 4%, из которых 0,64% обеспечила реализация политики развития украинских производителей «Сделано в Украине».