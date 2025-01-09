Фунт упал до 14-месячного минимума

В четверг, 9 января, фунт стерлингов упал до самого низкого уровня с конца 2023 года под давлением распродажи глобальных облигаций, которое привело к тому, что стоимость заимствований правительства Великобритании достигла наивысшего уровня за последние 16 лет, что вновь вызвало обеспокоенность финансами страны. Об этом сообщает Reuters.

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Фунт стерлингов снизился на 0,6% до $1,2295, достигнув самого низкого уровня с ноября 2023 года, в то время как стоимость хеджирования от больших ценовых колебаний в течение следующего месяца подскочила к самому высокому уровню со времен банковского кризиса в марте 2023 года.

На этой неделе доходность мировых облигаций взлетела на фоне обеспокоенности роста инфляции, снижения шансов на снижение процентных ставок, неопределенности относительно того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп будет проводить внешнюю или экономическую политику, а также перспективы дополнительного долга в триллионы долларов.

Особенно сильно пострадал рынок Великобритании. Доходность 10-летних позолоченных облигаций только на этой неделе выросла на четверть пункта до самого высокого уровня с 2008 года, поскольку уверенность в фискальных перспективах Британии ухудшается.

Фунт стерлингов был одной из лучших валют против доллара за последние несколько лет, в значительной степени благодаря политике Банка Англии, который удерживает процентные ставки в Великобритании дольше других крупных центральных банков, что создает стимул для иностранных инвесторов зарабатывать проценты на британских активах.

Предложенная Трампом политика по торговым тарифам и иммиграции несет в себе риск усиления ценового давления в США, тем самым ограничивая возможности Федерального резерва снижать ставки, что привело к стремительному росту доллара по отношению к практически всем другим валютам.