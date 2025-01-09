В Украине отменят Хозяйственный кодекс

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6013 об особенностях регулирования деятельности предпринимательской деятельности в переходный период. Он, в частности, признает утратившим силу Хозяйственный кодекс. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что изменения, предусмотренные им, направлены на усовершенствование корпоративного управления в юридических лицах, основанных на государственной и коммунальной собственности, повышение инвестиционной привлекательности страны, внедрение эффективных механизмов контроля за использованием объектов государственной и коммунальной собственности, а также на устранение противоречий между Гражданским кодексом Украины и актами специального законодательства.

В частности, предлагается признать утратившим силу Хозяйственный кодекс Украины, положения которого преимущественно не имеют регулятивного эффекта, являются декларативными по своему содержанию, а также противоречат другим нормативно-правовым актам и общим принципам гражданского законодательства.