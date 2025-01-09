Укрзализныця намерена выплатить январские купоны по своим евробондам

Украинский государственный железнодорожный оператор Укрзализныця намерена выплатить приходящиеся на январь купоны по своим еврооблигациям на $594,9 млн с погашением 9 июля 2026 года и на $300 млн с погашением 15 июля 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что Укрзализныця теперь имеет улучшенные ожидания по воплощению в жизнь повышения тарифов, хотя на сегодняшний день согласия на этот счет еще не достигнуто.

«Поэтому компания приняла решение осуществить купонные платежи по еврооблигациям… для поддержки конструктивных отношений с держателями еврооблигаций», — говорится в сообщении.

В Укрзализныце добавили, что это решение также предоставит компании дополнительное время для подготовки более комплексного решения по еврооблигациям.

Ранее в компании сообщили, что решили капитализировать проценты по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% на сумму $108,28 млн, что увеличивает объем этого выпуска до $703,18 млн, тогда как по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,875% - на сумму $51,9 млн, что увеличивает выпуск до $351,9 млн.