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9 января 2025, 14:01 Читати українською

6 млн граждан не уточнили данные: Рада одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов

Верховная Рада 9 января в первом чтении приняла законопроект № 12093, которым предлагается дать уклоняющимся скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Верховная Рада 9 января в первом чтении приняла законопроект № 12093, которым предлагается дать уклоняющимся скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК.
Фото: НБУ

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Авторами проекта выступают члены Комитета В Р по вопросам правоохранительной деятельности.

Как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

«А значит, сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов „Оберіг“ не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране» — пишут депутаты в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить, — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210−1 КУоАП и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8 500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения штрафа через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (т.е. через «Резерв+»).

«Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от размера наложенного административного взыскания» — отмечают депутаты в пояснениях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 19

+
+103
agsmith15
agsmith15
9 января 2025, 14:19
#
Ну вы даете! Может еще платить будете ухылянтам за обновление данных?))
+
+30
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 14:57
#
Agsmith15

та нє, вони краще ще пару ролс ройсів собі куплять, пару квартир з збору черешні, ну і так далі, всі вже в курсі хто у владі шо собі купує собі в нашій потужній ««««ДЕМОКРАТИЧНІЙ»»» (ні) країні
+
0
ramarren
ramarren
9 января 2025, 15:39
#
Ви все вірно написали. Але є одне велике АЛЕ. З цих «понад 6 млн військовозобов'язаних громадян» приблизно 73% СВІДОМО проголосували за цих «збиральників черешні», тобто і раніше «були в курсі», що голосують за людей, які і не приховували, що є весільними фотографами, власниками автопарків, особами з подвійним громадянством тощо. Тому ваші лапки у виразі «демократична країна» таки зайві. Нинішня влада вибрана абсолютно демократично і за свій вибір народ тепер розплачується сповна
+
0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
9 января 2025, 15:42
#
Не, не все ещё члены вашей зекоманды и зедепутаты приобрели себе недвижимость в Майами, а тем, кто имеет уже нужно оплачивать за неё налоги, страховки и т. д. Непорядок. А ну, быстро скинулись
+
+40
financialGenius
financialGenius
9 января 2025, 14:35
#
Про какое обновление данных может вообще идти речь если не можете обезопасить данные от утечек … может напрямую отправлять свои персональные данные рашке ???
+
+15
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 14:56
#
FinancialGenius

«Про какое обновление данных может вообще идти речь»

ну як, щоб передавати по суті кацапстану, у випадку чергових зламів систем, через державні органи України, персональні дані українців призовного віку))
+
+15
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 14:50
#
Шо таке «ухилянти», де це законодавчо закріплено підкажіть
+
+57
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 14:51
#
Тцк — це п**cи, після того як викрали з вулиці чоловіка, через що його кіт 6 днів просидів без їжі і води, поки його зоозахисники не звільнили.

щоб кожен тцкун і кожен їх родич 6 днів просидів без їжі і води, п***acи
+
+42
Pumbovik
Pumbovik
9 января 2025, 14:59
#
Нету закона обязывающего человека покупать сим карту, телефон, оплачивать интернет и регистрировать эл.почту
+
0
nitrolog
nitrolog
9 января 2025, 15:03
#
А хата є де ви проживаєте?
от адресу і треба подавати
ну, а телефон то таке, ніхто не повірить що у вас немає телефону, он коменти строчити є інтернет і телефон або навіть ноутбук
в банку ви також такий борзий коли вони просять дані реєстрації?))
+
+15
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 15:06
#
Nitrolog

скільки тобі серебряників заплатили, захисник тцкунів і корумпованої влади?)
+
0
nitrolog
nitrolog
9 января 2025, 15:07
#
Йди вмийся холодною водою або ще попий чогось, де ти бачиш що я захисник чи вже пливе мозок?
+
0
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 15:08
#
Nitrolog

мамці своїй в канаві йди це скажи, іуда.
+
0
nitrolog
nitrolog
9 января 2025, 15:12
#
Я_ __

галоперидол вже тобі час пити бо щось поплавило тебе добряче
+
0
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 15:15
#
Nitrolog

мені не цікаво, що ти вживаєш вранці, вдень і увечері, але йди запий водичкою з унітазу, і можеш надалі писати щось, щоб виправдати корумповану владу і тцкунів.
+
+27
nitrolog
nitrolog
9 января 2025, 15:00
#
Логіка рівня 5−6 менеджерів
тобто той, хто не хоче йти в армію і загинути від некомпетентності командирів та відсутності укріплень та зброї, не лякався штрафа 100% тепер побіжить в армію бо йому дали знижку 50%??)))
країною керують «шарікови» (((
+
+27
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 15:05
#
Менеджери наші хочуть наповнити хоч якось вже штрафами бюджет країни))

до них ніяк не дійде, що ніхто не хоче доїдати останню консерву сидячи в холодному окопі і читати новини про те, що черговий депутат купив собі ролс ройс за 700 тис. доларів, що міноборони сплатило 40 мільярдів грн за прострочені міни, ну і так далі, як то кажуть «в бюджеті не вистачає 500 мільярдів гривень, тому ми вам піднімемо податки, але зробимо вам за 3 мільярди кешбек, ну і ще по тисячі гривень (по факту 20 доларів) роздамо кожному, попередньо перекинувши на цю вовіну тисячу гроші з коштів котрі мали бути направлені на розмінування земель сільськогосподарського призначення
+
+15
godvinik
godvinik
9 января 2025, 15:29
#
Вступай до цифрового гулагу, тільки сьогодні знижка на добровільне позбавлення волі 50%, встигни поки діє акційна пропозиція!
+
+30
artarlit
artarlit
9 января 2025, 15:36
#
В загнивающей рашке платят солдатам по 36 000$ за заключение контракта. В демократичной и процветающей Украине тцкашники дают в морду.
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