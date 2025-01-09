Верховная Рада 9 января в первом чтении приняла законопроект № 12093, которым предлагается дать уклоняющимся скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
6 млн граждан не уточнили данные: Рада одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов
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Авторами проекта выступают члены
Как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.
Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.
«А значит, сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов „Оберіг“ не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране» — пишут депутаты в пояснительной записке.
Таким образом, как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить, — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.
Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210−1 КУоАП и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8 500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения штрафа через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (т.е. через «Резерв+»).
«Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от размера наложенного административного взыскания» — отмечают депутаты в пояснениях.
Комментарии - 19
та нє, вони краще ще пару ролс ройсів собі куплять, пару квартир з збору черешні, ну і так далі, всі вже в курсі хто у владі шо собі купує собі в нашій потужній ««««ДЕМОКРАТИЧНІЙ»»» (ні) країні
«Про какое обновление данных может вообще идти речь»
ну як, щоб передавати по суті кацапстану, у випадку чергових зламів систем, через державні органи України, персональні дані українців призовного віку))
щоб кожен тцкун і кожен їх родич 6 днів просидів без їжі і води, п***acи
от адресу і треба подавати
ну, а телефон то таке, ніхто не повірить що у вас немає телефону, он коменти строчити є інтернет і телефон або навіть ноутбук
в банку ви також такий борзий коли вони просять дані реєстрації?))
скільки тобі серебряників заплатили, захисник тцкунів і корумпованої влади?)
мамці своїй в канаві йди це скажи, іуда.
галоперидол вже тобі час пити бо щось поплавило тебе добряче
мені не цікаво, що ти вживаєш вранці, вдень і увечері, але йди запий водичкою з унітазу, і можеш надалі писати щось, щоб виправдати корумповану владу і тцкунів.
тобто той, хто не хоче йти в армію і загинути від некомпетентності командирів та відсутності укріплень та зброї, не лякався штрафа 100% тепер побіжить в армію бо йому дали знижку 50%??)))
країною керують «шарікови» (((
до них ніяк не дійде, що ніхто не хоче доїдати останню консерву сидячи в холодному окопі і читати новини про те, що черговий депутат купив собі ролс ройс за 700 тис. доларів, що міноборони сплатило 40 мільярдів грн за прострочені міни, ну і так далі, як то кажуть «в бюджеті не вистачає 500 мільярдів гривень, тому ми вам піднімемо податки, але зробимо вам за 3 мільярди кешбек, ну і ще по тисячі гривень (по факту 20 доларів) роздамо кожному, попередньо перекинувши на цю вовіну тисячу гроші з коштів котрі мали бути направлені на розмінування земель сільськогосподарського призначення