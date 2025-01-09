6 млн граждан не уточнили данные: Рада одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов

Верховная Рада 9 января в первом чтении приняла законопроект № 12093, которым предлагается дать уклоняющимся скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Авторами проекта выступают члены Комитета В Р по вопросам правоохранительной деятельности.

Как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

«А значит, сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов „Оберіг“ не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране» — пишут депутаты в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить, — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210−1 КУоАП и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8 500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения штрафа через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (т.е. через «Резерв+»).

«Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от размера наложенного административного взыскания» — отмечают депутаты в пояснениях.