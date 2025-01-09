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9 января 2025, 15:00 Читати українською

Криптовалютные киты тихо скупают 5 мем-токенов

Крупные инвесторы в криптовалюту делают серьезные ставки на рынок мем-токенов. Тихое накопление избранных токенов этими влиятельными игроками свидетельствует о возможном грядущем скачке их стоимости. Разобраться, какие именно токены привлекают внимание китов, может помочь выявить новые тренды в криптопространстве.

Крупные инвесторы в криптовалюту делают серьезные ставки на рынок мем-токенов.

DOGEN: Первый мем-токен для альфа-самцов, которые хотят только лучшее

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Освободите своего внутреннего альфа с DOGEN — мем-токеном, созданным для тех, кто стремится к красивой жизни. DOGEN — это лидер, который никогда не упускает шанса на крупный выигрыш. Это токен для победителей, которые не согласны на меньшее.

Роскошные автомобили, стопки наличных и привлекательные женщины — это стиль жизни с DOGEN!

💎 HODL как босс, покоряй рынок 💎

DOGEN готов к взлету на 700% до завершения предпродажи, и это только начало.

С DOGEN вас ждет потенциал тысячекратного роста, так как мем-токены лидируют в этом сезоне альткоинов. Чем раньше вы присоединитесь, тем больше выиграете!

Изображение выглядит как Мультфильм, мультфильм, Анимация, фантастикаАвтоматически созданное описание

BONK: Мем-токен на блокчейне Solana с шибой-ину в качестве талисмана

BONK — это мем-токен на блокчейне Solana, направленный на поддержку сообщества Solana. Половина токенов была распределена среди участников NFT и DeFi-экосистемы Solana. В середине декабря 2023 года BONK занял третье место среди мем-токенов по рыночной капитализации. Его интеграция в экосистему Solana, включая запуск децентрализованной биржи BonkSwap, подчеркивает его потенциал.

Dogwifhat (WIF): Новый мем-токен на Solana

Dogwifhat — это собачий мем-токен, вдохновленный популярным интернет-мемом Dogwifhat. Благодаря блокчейну Solana, обеспечивающему быстрые транзакции с низкими комиссиями, WIF выделяется среди других мем-токенов. Тема популярного мема и технологическая основа Solana делают WIF перспективным проектом в текущем рыночном цикле.

PEPE: Дефляционный мем-токен, вдохновленный мемом Pepe the Frog

PEPE — это дефляционный мем-токен, запущенный на сети Ethereum. Вдохновленный интернет-феноменом Pepe the Frog, PEPE нацелен на популяризацию за счет отсутствия налога на транзакции и фокусируется на поддержке долгосрочных держателей через механизм сжигания токенов. В середине 2023 года PEPE достиг рыночной капитализации в $1.6 млрд, привлекая внимание криптоэнтузиастов.

Turbo Token: Первый мем-токен, созданный искусственным интеллектом

Turbo Token — это первый мем-токен, разработанный искусственным интеллектом. Созданный как эксперимент, он подчеркивает потенциал AI в разработке цифровых активов. В текущем рыночном цикле уникальное происхождение Turbo Token и инновационный подход могут сделать его привлекательным для тех, кто интересуется пересечением AI и финансов.

BONK, WIF, PEPE и TURBO имеют ограниченный краткосрочный потенциал. DOGEN, напротив, создан для тех, кто стремится к лучшему. Ожидается рост на 700% до конца предпродажи, с потенциалом тысячекратной доходности. DOGEN повторяет успех таких токенов, как BONK и WIF, создавая сообщество лидеров и предлагая реальные выгоды, включая эксклюзивные кампании для ранних участников.

Подробнее о DOGEN

Источник: Минфин
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