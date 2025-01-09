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9 января 2025, 17:00 Читати українською

Подготовьтесь к взрыву мемкоинов: пять лучших претендентов

Масштабный всплеск интереса к мемкоинам приближается. Некоторые токены могут показать колоссальный рост, увеличившись на 7 000%. В этой статье выделены пять лучших мемкоинов, которые могут стать лидерами рынка. Узнайте, какие токены готовятся к взлету, и как они могут повлиять на будущее криптовалютного рынка.

Масштабный всплеск интереса к мемкоинам приближается.

Победа Трампа провоцирует хаос: мемкоин $XYZ готов нанести нокаут с ростом в 99 900%

Победа Дональда Трампа на президентских выборах вызвала сейсмические сдвиги на криптовалютном рынке, создавая условия для беспрецедентного бычьего ралли. Пока основные монеты демонстрируют скромный рост, мемкоины выходят на первый план.

Недавние всплески, такие как рост PNUT на 4 500% и взрыв FRED на 6 000%, уже в прошлом. Однако криптоарена не ждет слабых — новый гигант готов переписать рекорды доходности и показать ошеломляющий рост в 99 900%.

$XYZ — Безоговорочный чемпион среди мемкоинов

Встречайте $XYZ — первый мемкоин для любителей спорта, жаждущих 1000-кратной прибыли. Этот токен создан для тех, кто живет ради адреналина соревнований.

$XYZ уже показывает результаты до выхода на рынок:

  • Стартовая цена: $0.0001
  • Текущая цена: $0.001333
  • Следующий этап: $0.002 (+66% прирост)
  • Целевая цена на листинге: $0.1

Уже сейчас $XYZ демонстрирует рост более чем на 1 330% в рамках предпродажи. Не упустите шанс присоединиться к этой волне!

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) пережил заметные ценовые колебания. За последнюю неделю его цена снизилась на 9.24%, а за месяц — на 44.69%. Тем не менее, за последние шесть месяцев WIF вырос на 7.43%.

Основные уровни:

  • Диапазон: $1.82-$2.30
  • Сопротивление: $2.49 и $2.97 (+30%)
  • Поддержка: $1.54 и $1.06 (-40%)

Показатели RSI и MACD указывают на возможность разворота после перепроданности.

Mog Coin (MOG)

Mog Coin (MOG) показывает рост за неделю на 4.79%, но за месяц снизился на 38.85%. За полгода он вырос на 33.88%, что указывает на долгосрочный потенциал.

Основные уровни:

  • Диапазон: $0.0000022406-$0.0000032416
  • Сопротивление: $0.0000035923 и $0.0000045933 (+42%)
  • Поддержка: $0.0000015903 (-29%)

RSI в зоне перепроданности может сигнализировать о возможном развороте.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 демонстрирует невероятный рост: за неделю +35.69%, за месяц +110.28%, за полгода +980.69%.

Основные уровни:

  • Диапазон: $1.05-$1.77
  • Сопротивление: $2.03 и $2.76 (+90%)
  • Поддержка: $0.581

Недавний рост подчеркивает его потенциал для дальнейшего взлета.

Turbo (TURBO)

Turbo (TURBO) снизился за неделю на 9.17%, за месяц — на 21.54%, но за шесть месяцев вырос на 134.41%.

Основные уровни:

  • Диапазон: $0.009018-$0.010910
  • Сопротивление: $0.0117 и $0.0136 (+25%)
  • Поддержка: $0.007996 и $0.00610

Хотя WIF, MOG, SPX и TURBO демонстрируют перспективы, XYZVerse (XYZ) выделяется благодаря уникальному сочетанию спорта и мем-культуры, целясь на рост до 20 000%.

Подробнее о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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