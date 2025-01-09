В Минагрополитики назвали области с самой высокой и самой низкой стоимостью земли

В 2024 году в Украине продано 106 669 земельных участков общей площадью 320 660 га. Средняя стоимость 1 га составила 46678 грн ($1163). Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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Самые высокие цены на землю

По данным министерства, самая высокая средняя цена была зафиксирована в следующих областях:

Ивано-Франковской (89 744 грн),

Львовской (71 390 грн),

Полтавской (66232 грн).

Самые низкие цены на землю

Самая низкая средняя цена в следующих областях:

Запорожской (33 981 грн),

Николаевской (34 033 грн),

Сумской (34936 грн).

Мораторий на продажу земли

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения ее владельцами отменили 1 июля 2021 года.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль сообщил, что после отмены моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения продано всего 3,4% таких участков.

Общая площадь земель, на которые распространялся мораторий, — 17,5 млн га. С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года было продано 604 тысячи га (198 337 участков).

С момента отмены моратория юридические лица выкупили 25 157 участков (78 307 га), средняя цена 1 га — 62 656 грн ($1 561). Физические лица выкупили 81 512 участков (242 353 га), средняя цена 1 га — 41 510 грн ($1 034).

По данным министерства в 2024 году объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория.