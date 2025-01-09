Курс валют на 9 января: доллар в банках подорожал, евро — подешевел

В четверг на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,15−42,80 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,35 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,80−42,85, евро — 44,15−44,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,31−42,36 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,55−43,58 грн/евро.
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Источник: Минфин
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