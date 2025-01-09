В Таиланде проведут эксперимент с криптой, власти США разрешили продать биткоины Silk Road: что нового

В Таиланде проведут эксперимент по использованию криптовалют в курортной зоне

Вицепремьер-министр и министр финансов Таиланда Пичаи Чунхаваджира представил пилотный проект по использованию криптовалют в качестве альтернативы наличным в куротной зоне Пхукет в рамках существующего регулирования. Запуск проекта планируется в 2025 году. Об этом сообщает The Nation.

Иностранные туристы смогут вносить биткоины на аккаунты на местных криптобиржах и использовать криптоактивы для оплаты товаров и услуг после прохождения верификации, отмечено в издании. Позже клиринговый центр будет конвертировать биткоины в тайские баты.

«Например, сбежавшим от российско-украинской войны и поселившимся на Пхукете, может быть сложно получить 50 млн бат для покупки дома. Однако оплата с помощью биткоинов может быть гораздо более простым процессом», — подчеркнул Чунхаваджир.

Он добавил, что изменения в действующем законодательстве не нужны, поскольку правительство уже владеет всеми необходимыми механизмами поддержки инициативы.

Canaan представила обогреватели для домашнего биткоин-майнинга

Компания Canaan запустила устройства Avalon Mini 3 и Nano 3S, сочетающие функции майнинга первой криптовалюты и обогрева жилых помещений.

Производитель представил аксессуары на выставке электроники CES в Лас-Вегасе.

Avalon Mini 3 обеспечивает мощность 800 Вт. При этом устройство оснащено 66 чипами 4-нм техпроцесса с общим хешрейтом 37,5 TH/s.

Цена Mini 3 по предварительному заказу составляет $899. По расчетам Canaan, при тарифе $0,08 кВтч суточные расходы на эксплуатацию обогревателя будут составлять около $48, а доход от добычи цифрового золота — свыше $61.

Avalon Nano 3S является более производительной модификацией уже выпускаемой модели Nano 3. Компактный прибор выдает хешрейт в 6 TH/s за счет работы 12 чипов. Цена обогревателя на сайте производителя — от $249.

В Fidelity назвали создание биткоин-резерва драйвером криптовалютного рынка в 2025 году

Аналитик подразделения цифровых активов компании Fidelity Мэтт Хоган заявил об ожидаемом увеличении количества государств и регуляторов, которые будут стремиться включить биткоин в состав своих государственных резервов в качестве стратегического актива в 2025 году.

По его мнению, отказ от такого принятия биткоина может стать большим риском для стран, чем его включение в резерв, поскольку местные валюты обесцениваются, наблюдается рост бюджетных дефицитов, и инфляция становится утомительнее.

Также Хоган считает, что запуск спотовых биткоин-ETF предоставил возможность инвесторам разных категорий получить доступ к первой криптовалюте и активам этого класса.

Растущее признание и интеграция первой криптовалюты в традиционные финансы могут способствовать появлению новых услуг по биткоин-кредитованию в 2025 году, отметили в Fidelity.

Более того, аналитик отметил, что токенизация станет одним из доминирующих трендов на рынке в 2025 году, а стоимость токенизированных активов реального мира (RWA) вырастет до $30 млрд к концу года.

Власти США разрешили продать биткоины Silk Road стоимостью $6,6 миллиарда

30 декабря 2024 года Минюст США получил разрешение федерального суда на ликвидацию 69 370 BTC ($6,58 млрд на данный момент), конфискованных у даркнет-маркетплейса Silk Road. Об этом сообщает DB News.

В октябре компания Battle Born Investment, заявлявшая права на конфискованные активы из-за процедуры банкротства, проиграла суд. Группа пыталась раскрыть личность человека под псевдонимом Individual X, который сломал Silk Road. Именно у него власть изъяла биткоины.

Адвокат Battle Born Investment охарактеризовал решение суда как «очередной вопиющий пример злоупотребления Минюста процессом конфискации гражданских активов». По его словам, власти использовали «процедурные уловки», чтобы избежать рассмотрения дела по существу.

В свою очередь, ведомство в ходе процесса настаивало на продаже криптовалюты, ссылаясь на ее волатильность. Представитель Минюста заявил, что «правительство намерено действовать в соответствии с решением по этому делу».

В последний раз США перемещали связанные с Silk Road средства в начале декабря 2024 года, отправив 10 000 BTC на Coinbase Prime.

Правительство страны в совокупности контролирует 203239 BTC.