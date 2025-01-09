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9 января 2025, 9:04 Читати українською

Украинский рынок электромобилей за год вырос на 38%. Самые популярные модели

В декабре 2024 украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), что на 18% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Укравтопром.

В декабре 2024 украинцы приобрели почти 3,8 тыс.
Фото: pixabay.com

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Из этого количества легковых — более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).

Всего за весь 2024 автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. ед. автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, по отношению к 2023 году:

  • легковых — 50458 ед. (+37%);
  • эомерческих — 1264 ед. (+64%);
  • электробусов — 2 ед. (+).

Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.

Самые новые авто

Топ-5 новых электромобилей на рынке 2024 года:

  • VW ID.4 — 1626 ед.;
  • Honda M-NV — 1279 ед.;
  • BYD Song Plus — 1007 ед.;
  • Nissan Ariya — 766 ед.;
  • Zeekr 001 — 703 ед.

Самые популярные подержанные авто

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 5511 ед.;
  • Tesla Model 3 — 4639 ед.;
  • Tesla Model Y — 4225 ед.;
  • VW e-Golf — 2479 ед.;
  • Hyundai Kona Electric — 2337 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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