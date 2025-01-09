Украинский рынок электромобилей за год вырос на 38%. Самые популярные модели

В декабре 2024 украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), что на 18% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Из этого количества легковых — более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).

Всего за весь 2024 автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. ед. автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, по отношению к 2023 году:

легковых — 50458 ед. (+37%);

эомерческих — 1264 ед. (+64%);

электробусов — 2 ед. (+).

Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.

Самые новые авто

Топ-5 новых электромобилей на рынке 2024 года:

VW ID.4 — 1626 ед.;

Honda M-NV — 1279 ед.;

BYD Song Plus — 1007 ед.;

Nissan Ariya — 766 ед.;

Zeekr 001 — 703 ед.

Самые популярные подержанные авто

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 5511 ед.;

Tesla Model 3 — 4639 ед.;

Tesla Model Y — 4225 ед.;

VW e-Golf — 2479 ед.;

Hyundai Kona Electric — 2337 ед.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями