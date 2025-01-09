В декабре 2024 украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), что на 18% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинский рынок электромобилей за год вырос на 38%. Самые популярные модели
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Из этого количества легковых — более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).
Всего за весь 2024 автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. ед. автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, по отношению к 2023 году:
- легковых — 50458 ед. (+37%);
- эомерческих — 1264 ед. (+64%);
- электробусов — 2 ед. (+).
Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.
Самые новые авто
Топ-5 новых электромобилей на рынке 2024 года:
- VW ID.4 — 1626 ед.;
- Honda M-NV — 1279 ед.;
- BYD Song Plus — 1007 ед.;
- Nissan Ariya — 766 ед.;
- Zeekr 001 — 703 ед.
Самые популярные подержанные авто
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 5511 ед.;
- Tesla Model 3 — 4639 ед.;
- Tesla Model Y — 4225 ед.;
- VW e-Golf — 2479 ед.;
- Hyundai Kona Electric — 2337 ед.
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Источник: Минфин
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