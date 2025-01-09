За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 803 100 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 января: 1 430 российских оккупантов, 17 танков и 86 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 803100 (+1430) человек,
- танков — 9731 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 20221 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 21765 (+36) ед,
- РСЗО — 1260 (+0) ед,
- средства ПВО — 1038 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21813 (+86),
- крылатые ракеты — 3014 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33387 (+80) ед,
- специальная техника — 3686 (+5).
Источник: Минфин
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