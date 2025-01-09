Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на копейку

Национальный банк Украины установил на 9 января 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2361 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 9 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,42 грн (на 8 января курс был установлен на уровне 43,87 грн). Европейская валюта подешевела на 45 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.