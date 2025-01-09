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9 января 2025, 10:00 Читати українською

Глава Ripple подогревает ажиотаж XRP после разговоров о Трампе

На фоне нестабильного крипторынка разворачиваются неожиданные события. Генеральный директор Ripple вызвал новый интерес к XRP после обсуждений, связанных с Дональдом Трампом. Тем временем DOGEN пробил отметку в $5 миллионов, бросив вызов рыночному тренду. Эти неожиданные события привлекают внимание и вызывают любопытство о причинах роста.

На фоне нестабильного крипторынка разворачиваются неожиданные события.

DOGEN празднует триумф: победа Трампа отправит его на Луну

Догадываетесь, кто скоро присоединится к миссии Илона Маска на Луну?

DOGEN, самый дерзкий мем-токен для настоящих альфа, готов к взлету. Победа Трампа на недавних выборах в США привела крипторынок в эйфорию, особенно в отношении мем-токенов.

Трамп и Маск — лучшие друзья мем-токенов

Любовь Дональда Трампа к криптовалютам — не секрет. В своей кампании он пообещал сделать США мировым лидером в криптоиндустрии. А вместе с ним — Илон Маск, преданный фанат Dogecoin (DOGE), который поддерживает движение криптовалют и даже сотрудничал с республиканцами. С такими двумя иконами, подогревающими ажиотаж, мем-токены ждёт бурный рост!

DOGE вырос на 130% за одну неделю! DOGEN станет следующей звездой с приростом в 500%

После победы Трампа Dogecoin (DOGE) стабильно растёт: с $0.15 до $0.39 всего за неделю.

DOGEN следует аналогичному тренду, увеличившись с $0.0003 до $0.0015, что составляет впечатляющий скачок на 400%.

С 13 стадиями пресейла DOGEN планирует подняться до $0.0019 к моменту генерации токенов (TGE), что составит рост в 500% от стартовой цены.

Сообщество и реферальная программа как основа успеха

DOGEN гордится сильным и вовлечённым сообществом — энергичными инвесторами, готовыми ухватить следующий шанс. Уже собрано почти $5,000,000, что подтверждает его привлекательность среди криптоэнтузиастов.

Реферальная программа DOGEN приносит:

  • 7% USDT с прямых рефералов
  • 2% со второго уровня
  • 1% с третьего уровня

Присоединяйтесь к армии DOGEN и начните зарабатывать!

XRP готовится к прорыву на фоне приближающегося сезона альткоинов

XRP вырос на 10.06% за последнюю неделю, сигнализируя о возможном восстановлении. Торгуясь в диапазоне $2.09-$2.61, он приближается к ближайшему сопротивлению на уровне $2.81. Прорыв этой отметки может поднять его до $3.32. За последние 6 месяцев XRP продемонстрировал рост на 409.43%, что подчеркивает его потенциал.

Вывод

Хотя такие монеты, как XRP, демонстрируют меньше краткосрочного потенциала, DOGEN выделяется как токен для тех, кто стремится к роскоши и успеху. Ожидается, что он вырастет на 700% к концу пресейла, с возможностью тысячекратной доходности, следуя по пути таких успешных токенов, как BONK, WIF и Popcat.

Сайт: DOGEN

Источник: Минфин
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