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8 января 2025, 19:24 Читати українською

Goodyear продает самый старый в мире бренд шин за $701 миллион

Компания Goodyear объявила о продаже продающей шинного бренда Dunlop японской компании Sumitomo Rubber Industries (SRI). Об этом сообщает пресс-служба Goodyear.

Компания Goodyear объявила о продаже продающей шинного бренда Dunlop японской компании Sumitomo Rubber Industries (SRI).
Фото: wikipedia.org

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Подробности

Соглашение стоимостью $701 млн предполагает продажу прав на бренд Dunlop в Европе, Северной Америке и Океании для потребительских, коммерческих и других специальных шин.

Goodyear планирует использовать полученные средства для уменьшения долговой погрузки и финансирования своей программы трансформации Goodyear Forward. Ожидается, что соглашение будет завершено к середине 2025 года.

Согласно условиям соглашения, Goodyear продолжит производить, продавать и распространять потребительские шины под брендом Dunlop в Европе, по меньшей мере, до 31 декабря 2025 года с возможностью продления еще на год. В этот период Goodyear будет платить роялти компании SRI за продажи Dunlop, но будет оставлять себе всю прибыль от продаж шин.

После этого компания будет продолжать снабжать определенные шины под брендом Dunlop компании Sumitomo в Европе в течение пяти лет. Также Goodyear вернет себе лицензию на использование товарных знаков Dunlop для грузовых шин в Европе на долгосрочной основе и будет выплачивать японской фирме продажи роялти.

Goodyear сохранит права на товарные знаки Dunlop для производства мотоциклетных шин в Европе и Океании.

В 2023 году продажи потребительских шин Dunlop составили $532 млн, продажи коммерческих шин Dunlop — $201 млн. Другие специальные шины Dunlop (за исключением шин для мотоциклов) составили 22 млн. долларов.

Самый старый в мире бренд шин

Dunlop Tyres — старейший в мире бренд автошин, основанный в 1889 году в Дублине и названный в честь изобретателя пневматической шины Джона Бойда Данлопа.

Бренд принадлежит компании Goodyear, поставляющей под ним шины на рынках Европы, Северной Америки и Австралии. На других рынках под маркой Dunlop выпускаются шины другими производителями, например, для Индии — Ruia Group, для Азии — Sumitomo Rubber Industries.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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