К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 8 января: евро на межбанке подешевело, а доллар вырос
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 8 января
|
Закрытие 8 января
|
Изменения
|
42,24/42,30
|
42,31/42,36
|
7 /6
|
43,64/43,69
|
43,54/43,58
|
10/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,75 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,38 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,75−42,84, евро — 44,10−44,38 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии