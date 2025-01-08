Сингапурский фондовый индекс достиг рекордного уровня

Фондовый индекс Сингапура закрылся в среду, 8 января, на рекордно высоком уровне благодаря продолжающемуся росту акций банков. Об этом сообщает Bloomberg.

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Индекс Straits Times вырос на 1,5%, поднявшись выше предыдущего рекордного уровня, зафиксированного в октябре 2007 года. Акции DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp. и United Overseas Bank Ltd. достигли новых максимумов.

Стремительный рост кредитования и способность местных кредиторов компенсировать любое снижение доходности из-за снижения процентных ставок привели к недавнему росту банковских акций Сингапура. Усилия правительства по возрождению фондового рынка островного государства также привлекли инвесторов.

Однако наблюдатели за рынком выражают сомнения в перспективах фондового рынка страны. Некоторые говорят, что биржа является тенью самой себя, поскольку количество делистингов превышает количество новых листингов, а известные региональные компании решили выйти на биржу в других местах.

Власти рассматривают возможность отмены устаревших правил и пути поощрения качественного листинга и повышения ликвидности для укрепления рынка. Правительственная рабочая группа должна объявить свои рекомендации не позже этого года.

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