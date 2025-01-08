Microsoft планирует продолжить сокращение сотрудников

Microsoft планирует сократить рабочие места и занять более жесткую позицию в отношении неудовлетворительно работающих сотрудников. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителя компании.

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Собеседник издания не уточнил масштабы сокращений. Microsoft, вероятнее всего, заполнила вакантные должности, что не приведет к значительным изменениям в общей численности персонала.

На июнь 2024 года в Microsoft работало около 228 000 сотрудников.

В 2023 году компания уволила около 10 000 человек, а в 2024 году сократила еще 4000 человек.