Ethereum идет к $12,000, XYZVerse готовится к росту

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2025, 17:10 Читати українською

Ethereum идет к $12,000, XYZVerse готовится к росту

Может ли Ethereum достичь пятизначной цены? Прогнозы И И предполагают, что это возможно. Одновременно XYZVerse нацелен на невероятный рост в 33 раза. Эти неожиданные прогнозы могут изменить расклад на криптовалютном рынке. Узнайте больше о смелых прогнозах и их возможном влиянии в этой статье.

Может ли Ethereum достичь пятизначной цены?

Станьте чемпионом с XYZ: новый тяжеловес среди мемкоинов

Фанаты в восторге! XYZ выходит на криптовалютный ринг, нанося удары по слабым проектам, бесполезным схемам и мошенническим токенам. Как настоящий чемпион, этот первый спортивный мемкоин уверенно преодолевает медвежий рынок и не показывает признаков замедления. XYZ нацелен на рост в 75 раз, оставляя позади мемкоины 2024 года, такие как BOME и WIF.

💰Владейте полем, зарабатывайте, пока другие играют 💰

XYZ создаёт идеальную игровую платформу в рамках отмеченной наградами экосистемы XYZVerse, которая признана лучшим новым мем-проектом. Уникальная концепция объединяет азарт спорта и мем-культуру.

С таким подходом XYZ готов привлечь миллионы спортивных фанатов, объединяя их в экосистеме, которая даёт возможность заработать как никогда раньше.

💥Пропустили суперцикл мемкоинов? 💥

Используя растущий сегмент азартных игр, XYZ готов стать королём мемкоинов. Взлет BOME на 5,000% и WIF на 1,000% — это история. XYZ нацелен на рост более чем на 7,400% от текущей цены к моменту генерации токенов. Входите сейчас, пока проект недооценён, и займитесь новым рекордным токеном!

🥇 Объединяя сообщество, достигая победы 🥇

XYZVerse станет MVP этого бычьего рынка, передавая управление экосистемой активным участникам. Самые преданные пользователи получат airdrop токенов XYZ в знак благодарности. С продуманной экономикой токенов и планами листинга на CEX/DEX XYZ готов к чемпионскому рывку.

Пресейл XYZ уже запущен — не упустите шанс заработать на 9,900% приросте! <<<

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) демонстрирует смешанные результаты. За последнюю неделю цена выросла на 3.21%, намекая на краткосрочный восходящий тренд. Однако за последний месяц ETH упал на 13.36%. За последние шесть месяцев криптовалюта выросла на 11.80%, что указывает на долгосрочный рост.

Текущая цена находится в диапазоне $3399-$3772, приближаясь к ближайшему уровню сопротивления в $3909. Преодоление этой отметки может привести к следующему сопротивлению на уровне $4282. На случай падения ближайший уровень поддержки находится на $3163, а следующий — на $2790. RSI на уровне 16.65 указывает на перепроданность, что может быть сигналом для отскока цены.

Если ETH пробьёт уровни сопротивления, рост может составить от 4% до 14%. В случае падения цена может снизиться на 7%-18%.

Вывод

Ethereum нацелен на $12,000 в рамках бычьего рынка, демонстрируя потенциал для роста. Однако XYZVerse выделяется как новаторский спортивный мемкоин, готовый к масштабному росту и успеху.

Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами