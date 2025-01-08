По итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда «Укрзализныци» пассажиры покупали онлайн. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
86% ж/д билетов в 2024 году пассажиры покупали онлайн
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Спрос на онлайн растет
Процент приобретенных онлайн билетов постоянно растет:
- 2021 — 68%;
- 2022 — 73%;
- 2023 — 80%;
- 2024 — 86%.
Также постепенно растет и доля билетов, приобретенных через приложение «Укрзализныци». Как отмечают в компании, в 2024 году 46% билетов покупались через приложение, а годом ранее этот показатель составлял всего 28%.
Кроме того, за 2024 год количество билетов, которые пользователи онлайн покупают для перевозки своих животных, выросло более чем вдвое по сравнению с 2023 годом — 142 тысячи билетов против 64 тысяч.
Источник: Минфин
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