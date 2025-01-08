Юань опустился до минимума за 16 месяцев на фоне опасений по поводу новой тарифной политики США

Китайский юань ослаб до 16-месячного минимума из-за сильных экономических данных из США и опасений резкого повышения тарифов, которое может ввести администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

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Курс юаня

В среду внутренний курс юаня упал до 7,33 юаня за доллар — самый низкий показатель с сентября 2023 года, несмотря на то, что Народный банк Китая поддерживал стабильный курс накануне инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

Курсу юаня разрешается колебаться в пределах 2% от ежедневного фиксированного курса, установленного центробанком, и нынешний обменный курс приближается к нижней границе диапазона.

Давление на продажу частично обусловлено опасениями, что резкое повышение тарифов на китайские товары, которое предлагает Трамп, заставит Народный банк Китая ослабить юань, чтобы компенсировать их влияние на экспорт. Экспорт помогает стране поддерживать экономический рост на фоне слабого потребительского внутреннего спроса.

США

Сильные данные по занятости и сфере услуг в США, опубликованные во вторник, также укрепили ожидания, что Федеральная резервная система будет сокращать ставки медленнее, чем предполагалось ранее.

В Китае же, напротив, применяют меры по смягчению монетарной политики, чтобы бороться с дефляционными давлениями. Индекс доллара США вырос на 0,5% после публикации данных.