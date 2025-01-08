За год цены на морковь в Украине выросли в 2,3 раза

Цены на морковь в Украине продолжают расти несколько недель подряд. На сегодняшний день морковь продают в пределах 25−32 грн/кг, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее. Об этом пишет EastFruit.

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Почему дорожает морковь

Повышение цен на эту продукцию эксперты объясняют тем, что у многих местных производителей иссякли запасы качественных корнеплодов, урожай которых в 2024 году существенно пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.

Также очередной рост цен в этом сегменте участники рынка объясняют стабильным спросом качественную морковь. При этом предложение этих корнеплодов на украинском рынке на этой неделе заметно сократилось. Многие производители уже заявили о завершении сезона реализации имеющихся запасов продукции.

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Часть фермерских хозяйств предлагает к продаже остаточные партии или совсем воздерживаются от продаж, надеясь реализовать овощи поближе к весне по более высоким ценам.

Необходимо добавить, что сегодня цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года. Такой ценовой уровень отраслевые эксперты объясняют сокращением урожая этой продукции в этом сезоне из-за погодных аномалий в летний период.