В прошлом году аукционы в системе Prozorro.Продажи принесли почти 19,7 миллиарда

По итогам 2024 года около 19,7 млрд грн принесли организаторам онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи. Это результат более 24 тыс. успешных торгов в системе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Во время аукционов стоимость публичных активов в среднем возрастала более чем в 1,5 раза.

Больше всего организаторам в 2024 году принесли приватизационные онлайн-аукционы. По итогам торгов по крупной и малой приватизации в бюджеты разных уровней поступило почти 6,5 млрд грн и более 4 млрд грн соответственно.

Среди крупных объектов, которые нашли новых владельцев, — гостиница «Украина», «Объединенная горно-химическая компания» и подсанкционный завод «Аэрок».

Реализация активов в процедуре банкротства принесла организаторам более 2,6 млрд. грн. Среди пятерки рынков с наибольшим количеством привлеченных средств также земельные торги — более 2,1 млрд. грн. и спецразрешения на пользование недрами — более 1,6 млрд. грн.

«В 2024 году за публичные активы на онлайн-аукционах сразилось рекордное количество участников за все время существования системы — почти 30 тыс. человек. Также по итогам прошлого года мы отмечаем наибольшее количество организаторов, работавших с системой, — почти 3,8 тыс.», — отметил Сергей Бут, СЕО Prozorro.Продажи.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом 2024 стал объект крупной приватизации — Объединенная горно-химическая компания. По итогам торгов в госбюджет поступило около 3,9 млрд грн.

В среднем за публичные активы в 2024 году боролись почти 2,4 участника. Активнее всего в прошлом году конкурировали за 100 неврученных посылок Укрпочты. 115 участников увеличили стоимость лота более чем в 130 раз.

Почти 2,3 тыс. онлайн-аукционов, состоявшихся в 2024 году, находятся на этапе подписания соглашений. И могут принести организаторам дополнительно более 3 млрд. грн.