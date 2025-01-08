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8 января 2025, 15:48 Читати українською

Роберт Кийосаки заявил о наступлении крупнейшего краха фондового рынка

Миллиардер Роберт Кийосаки сообщил о начале «крупнейшего краха фондового рынка в истории», который он предсказывал в своей книге «Богатый папа, бедный папа» в 2013 году. Об этом он написал на странице в Х.

Миллиардер Роберт Кийосаки сообщил о начале «крупнейшего краха фондового рынка в истории», который он предсказывал в своей книге «Богатый папа, бедный папа» в 2013 году.

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Что пишет Кийосаки

«Я вас всех предупреждал. Откуда я знал о наступлении этого гигантского краха? Я знал, потому что в 2008 году наши лидеры во главе с председателем ФРС Беном Бернанке выплатили себе и банкирам миллиарды бонусов, в то время как миллионы мам и пап потеряли свои дома, работу, сбережения», — написал он.

По его мнению, в 2025 году рухнут рынки автомобилей, жилья, ресторанов, розничной торговли и вина. При этом «мир находится на грани войны», предупреждает бизнесмен.

За прошедшие сутки индекс Nasdaq 100 упал на 1,8%, S&P 500 — просел на 1,1%. За коррекцией на фондовом рынке последовало снижение биткоина и других цифровых активов. Первая криптовалюта просела с $100 000 до $96 000.

Советы от Кийосаки

«Пожалуйста, будьте умны, держите глаза и уши открытыми. Многие дорогие активы вроде недвижимости, золота, серебра и биткоина поступят в продажу. Я буду покупать больше реальных активов за фальшивые доллары США. Время быть хладнокровным и умным, пока миллионы паникуют», — посоветовал Кийосаки.

Почему не стоит обращать внимание на предсказание

Однако некоторые пользователи X обратили внимание, что предприниматель публикует подобные «пророчества» с 2016 года. Пока ни один из предрекаемых им крахов не осуществился.

На этой картинке собраны все предсказания Кийосаки й поведение индекса S&P 500 после этого. Всегда после предсказаний автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» рынок почти всегда показывал рост.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
8 января 2025, 15:58
#
Вложился в золото и BTC на пике, теперь вангует))
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