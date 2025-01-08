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8 января 2025, 15:06 Читати українською

Акции Sana взлетели почти на 400% на фоне положительных данных исследования диабета

Акции Sana Biotechnology взлетели почти на 400% в ходе предрыночных торгов во вторник после того, как компания объявила об обнадеживающих результатах своего исследования по лечению диабета 1 типа. Об этом пишет investing.com.

Акции Sana Biotechnology взлетели почти на 400% в ходе предрыночных торгов во вторник после того, как компания объявила об обнадеживающих результатах своего исследования по лечению диабета 1 типа.

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Результаты исследования

В отчете компании были представлены положительные результаты использования ее технологии в первом исследовании на людях. Эта технология позволила трансплантированным островковым клеткам производить инсулин и избегать иммунного отторжения без необходимости иммуносупрессии.

Результаты исследования показали, что первичные панкреатические островковые клетки, модифицированные с помощью HIP-технологии, могли избегать иммунного обнаружения, эффективно функционировать и сохраняться после внутримышечной трансплантации.

Значение этих результатов огромно и не ограничивается только лечением диабета 1 типа (T1D).

Этот прорыв представляет собой значительную веху для Sana Biotechnology в ее усилиях по разработке методов лечения сложных заболеваний с использованием модифицированных клеток. Успех компании в этом исследовании может проложить путь для дальнейшего применения ее гипоиммунной технологии в различных типах клеток и заболеваний, открывая новые горизонты в области аллогенной клеточной терапии.

Рынок

Акции отреагировали подорожанием с $1,65 до $7 на премаркете во вторник.

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Источник: Минфин
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