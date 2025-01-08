Международная компания купила украинского производителя вин 46 Parallel

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Что известно

100% 46 Parallel перешли новым владельцам — группе компаний Vinos de La Luz, сообщила экс-владелица 46 Parallel Wine Group Анна Горкун. Vinos de La Luz владеет производственными мощностями в США, Аргентине, Испании и Италии.

Соглашение было подписано в декабре 2024 года, говорит Горкун.

«Это значимое событие не только для самой компании, но и для экономики Украины в целом, — говорит Горкун. — Сам факт того, что во время войны иностранный инвестор приобретает украинский бизнес и намерен его развивать именно в Украине, с украинской командой и поддерживая философию бренда оставаться Proudly Ukrainian — победа и огромное достижение». Учредительница почти два года работает в консалтинговой компании Bain & Company.

«Хочу в ее масштабах расти и развиваться в ближайшие годы», — написала она.

46 Parallel стала первым украинским винным бизнесом, привлекшим иностранные инвестиции за последние 15 лет, утверждает Горкун.