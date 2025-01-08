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8 января 2025, 14:26 Читати українською

Международная компания купила украинского производителя вин 46 Parallel

Украинский производитель вин 46 Parallel стал частью международной группы компаний Vinos de la Luz, сообщила экс-владелец компании Анна Горкун, пишет Forbes.ua.

Украинский производитель вин 46 Parallel стал частью международной группы компаний Vinos de la Luz, сообщила экс-владелец компании Анна Горкун, пишет Forbes.ua.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно100% 46 Parallel перешли новым владельцам — группе компаний Vinos de La Luz, сообщила экс-владелица 46 Parallel Wine Group Анна Горкун.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

100% 46 Parallel перешли новым владельцам — группе компаний Vinos de La Luz, сообщила экс-владелица 46 Parallel Wine Group Анна Горкун. Vinos de La Luz владеет производственными мощностями в США, Аргентине, Испании и Италии.

Соглашение было подписано в декабре 2024 года, говорит Горкун.

«Это значимое событие не только для самой компании, но и для экономики Украины в целом, — говорит Горкун. — Сам факт того, что во время войны иностранный инвестор приобретает украинский бизнес и намерен его развивать именно в Украине, с украинской командой и поддерживая философию бренда оставаться Proudly Ukrainian — победа и огромное достижение». Учредительница почти два года работает в консалтинговой компании Bain & Company.

«Хочу в ее масштабах расти и развиваться в ближайшие годы», — написала она.

46 Parallel стала первым украинским винным бизнесом, привлекшим иностранные инвестиции за последние 15 лет, утверждает Горкун.

Источник: Минфин
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