Биткоин-майнеры накапливают монеты на фоне роста расходов и конкуренции со стороны ИИ

Ведущие компании по добыче биткоина , такие как Mara Holdings, Riot Platforms и CleanSpark, активно увеличивают свои запасы криптовалюты. Эта стратегия направлена на защиту прибыли от роста цен на энергию и усиления конкуренции со стороны индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times.

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Что известно

С ноября майнеры привлекли более 3,7 миллиарда долларов инвестиций, используя преимущественно выпуск облигаций с низким или нулевым купоном. Эти средства направляются на приобретение биткоина и подготовку к предстоящим изменениям на рынке.

Хотя победа Дональда Трампа на выборах в США и его обещания способствовать развитию добычи биткоина в стране создали определенный положительный фон, основной причиной накопления криптовалюты являются экономические факторы.

После апрельского сокращения вознаграждения за майнинг (с 900 до 450 новых монет в день), доходность добычи биткоина значительно снизилась. Рост цен на электроэнергию еще больше усилил давление на прибыль. Согласно CoinShares, средняя стоимость добычи одного BTC для компаний в США в третьем квартале выросла до 55 950 долларов. Принимая во внимание амортизацию и другие расходы, полная стоимость может достигать $106,000 за монету, в то время как рыночная цена колеблется около $102,175.

Подробности

Руководитель исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл отмечает, что без роста цены биткоина многие компании вынуждены были бы прекратить деятельность или объявить о банкротстве.

Кроме роста расходов, майнеры сталкиваются с усилением конкуренции и увеличением хеш-рейта (общей вычислительной мощности сети).

Баттерфилл также подчеркнул, что быстрый рост хеш-рейта свидетельствует о вводе в эксплуатацию нового оборудования, что делает компании с высокими затратами на добычу особенно уязвимыми при коррекции цены биткоина.

В США майнеры также конкурируют за энергоресурсы. В Техасе, центре криптомайнинга в США, регуляторы ввели обязательную отчетность для центров обработки данных с высоким потреблением электроэнергии.

ИИ

Серьезную конкуренцию для майнеров составляет развитие искусственного интеллекта. Компании, работающие в этой сфере, обладают значительными финансовыми ресурсами и повышают спрос на вычислительные мощности и энергию.

Представитель Core Scientific Рассел Кенн отметил, что спрос на ИИ в США существенно повлияет на возможности подключения новых майнинговых ферм к сети.

Некоторые компании, например Mara Holdings, планируют перенести часть своих мощностей за границу, в регионы с избытком энергии.

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