Биткоин-майнеры накапливают монеты на фоне роста расходов и конкуренции со стороны ИИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2025, 14:05 Читати українською

Биткоин-майнеры накапливают монеты на фоне роста расходов и конкуренции со стороны ИИ

Ведущие компании по добыче биткоина, такие как Mara Holdings, Riot Platforms и CleanSpark, активно увеличивают свои запасы криптовалюты. Эта стратегия направлена на защиту прибыли от роста цен на энергию и усиления конкуренции со стороны индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times.

Ведущие компании по добыче биткоина, такие как Mara Holdings, Riot Platforms и CleanSpark, активно увеличивают свои запасы криптовалюты.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

С ноября майнеры привлекли более 3,7 миллиарда долларов инвестиций, используя преимущественно выпуск облигаций с низким или нулевым купоном. Эти средства направляются на приобретение биткоина и подготовку к предстоящим изменениям на рынке.

Хотя победа Дональда Трампа на выборах в США и его обещания способствовать развитию добычи биткоина в стране создали определенный положительный фон, основной причиной накопления криптовалюты являются экономические факторы.

После апрельского сокращения вознаграждения за майнинг (с 900 до 450 новых монет в день), доходность добычи биткоина значительно снизилась. Рост цен на электроэнергию еще больше усилил давление на прибыль. Согласно CoinShares, средняя стоимость добычи одного BTC для компаний в США в третьем квартале выросла до 55 950 долларов. Принимая во внимание амортизацию и другие расходы, полная стоимость может достигать $106,000 за монету, в то время как рыночная цена колеблется около $102,175.

Подробности

Руководитель исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл отмечает, что без роста цены биткоина многие компании вынуждены были бы прекратить деятельность или объявить о банкротстве.

Кроме роста расходов, майнеры сталкиваются с усилением конкуренции и увеличением хеш-рейта (общей вычислительной мощности сети).

Баттерфилл также подчеркнул, что быстрый рост хеш-рейта свидетельствует о вводе в эксплуатацию нового оборудования, что делает компании с высокими затратами на добычу особенно уязвимыми при коррекции цены биткоина.

В США майнеры также конкурируют за энергоресурсы. В Техасе, центре криптомайнинга в США, регуляторы ввели обязательную отчетность для центров обработки данных с высоким потреблением электроэнергии.

ИИ

Серьезную конкуренцию для майнеров составляет развитие искусственного интеллекта. Компании, работающие в этой сфере, обладают значительными финансовыми ресурсами и повышают спрос на вычислительные мощности и энергию.

Представитель Core Scientific Рассел Кенн отметил, что спрос на ИИ в США существенно повлияет на возможности подключения новых майнинговых ферм к сети.

Некоторые компании, например Mara Holdings, планируют перенести часть своих мощностей за границу, в регионы с избытком энергии.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами