В США конфисковали две квартиры российского олигарха стоимостью $1,8 миллиона

Министерство юстиции США заявило о конфискации в Майами недвижимости, принадлежащей российскому олигарху Виктору Перевалову, за нарушение американских санкций против рф. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

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Отмечается, что две роскошные квартиры стоимостью $1,8 млн находятся в Майами. Они сдавались в аренду в нарушение санкций США.

«Решение является результатом гражданского иска о конфискации, поданного Соединенными Штатами в феврале 2024 года с целью конфискации имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 января 2018 Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против Перевалова и других после российского вторжения в Крым.

Виктор Перевалов является соучредителем российской строительной компании «ВАД», отвечающей за строительство трассы «Таврида» во временно оккупированном россией Крыму.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2022 году в США конфисковали активы пророссийских деятелей на $500 млн.