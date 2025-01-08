Фотостоки Getty Images и Shutterstock планируют объединение на фоне развития ИИ

Компания Getty Images заявила, что намерена объединиться со своим конкурентом Shutterstock, чтобы создать мощный центр стоковых изображений, ориентированный на эпоху искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Компании, являющиеся двумя крупнейшими игроками в индустрии лицензированного визуального контента, делают ставку на то, что их объединение поможет сократить расходы и развить свой бизнес, разблокировав больше возможностей для получения прибыли в то время, когда использование генеративных инструментов искусственного интеллекта растет и создает проблемы для отрасли. Так, распространенные сервисы генерирования изображений могут создать любую картинку только по текстовому запросу пользователя.

Также отмечается, что акции обеих компаний падали за последние четыре года, поскольку использование мобильных камер снижает спрос на стоковые фотографии, однако после объявления о слиянии акции Shutterstock выросли на 27%, а Getty Images — на 50%.

Подробности

Новая компания будет называться Getty Images Holdings. Ее стоимость оценивается в $3,7 млрд. Инвесторы Getty будут владеть примерно 54,7% объединенной компании, а акционеры Shutterstock — остальными.

Ожидается, что сделка принесет $150-$200 млн ежегодной экономии расходов к третьему году существования объединенной компании.