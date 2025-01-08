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8 января 2025, 11:57 Читати українською

Биткоин упал до 95 тысяч, трейдер потерял $59 000 на инвестициях в мемкоин: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин упал до $95 000

Цена первой криптовалюты вчера вечером начала стремительно снижаться. Сегодня, 8 января, утром биткоин упал до $95 260. Хотя еще 6 января цена актива составляла более $100 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $95 620. В сутки актив упал почти на 6%.

Другие криптовалюты по крупнейшей капитализации тоже продемонстрировали падение за последние 24 часа. Больше всего просели в цене Dogecoin (-11,5%), Cardano (-10,15%), Solana (8,76%) и Ethereum (-8,27%).

Ripple заключила партнерство с Chainlink для внедрения RLUSD в DeFi

Компания Ripple заключила партнерство с децентрализованной сетью оракулов Chainlink для ускорения интеграции стейблкоина RLUSD в сектор DeFi.

«Ценовые потоки от Chainlink уже доступны, обеспечивая безопасный и надежный источник данных о RLUSD в основной сети Ethereum. Это позволяет разработчикам интегрировать поддержку стейблкоина в своих DeFi-приложениях для таких юзкейсов, как торговля, кредитование и многое другое», — говорится в прессрелизе.

По словам разработчиков, выпущенная на блокчейнах XRP Ledger (XRPL) и Ethereum новая «стабильная монета» нативно компонуется с приложениями и смарт-контрактами.

«Однако для поддержки RLUSD как актива многим DeFi-платформам сначала нужен высококачественный и надежный источник ценовых данных», — отметили представители финтех-компании.

Осужденного за неуплату криптоналогов биткоин-инвестора обязали раскрыть коды доступа к BTC на $124 миллиона

Осужденного за неуплату криптоналогов Фрэнка Ричарда Алгрена III обязали раскрыть коды доступа к криптовалютам на сумму $124 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление суда.

По данным журналистов, обвиняемый, задолжавший государству около $1 млн из-за неуплаты налогов, должен передать коды доступа к цифровым активам, указать все используемые для их хранения устройства, а также раскрыть свои криптовалютные счета.

В декабре 2024 года прокуроры обратились к судье с просьбой заставить Алгрена предоставить информацию о том, где хранятся по меньшей мере 1287 BTC (около $124 млн на момент объявления), которые он переместил в 2020 году с помощью криптомиксера.

Алгрена приговорили к двум годам заключения за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалютами. Он подал ложные налоговые декларации, в которых «занизил или вообще не сообщил» о продаже биткоинов на сумму $3,7 млн.

Тогда прокуроры заявили, что имущество обвиняемого «не может быть арестовано обычными физическими средствами».

«Правительство попросило не только наложить арест на любую виртуальную валюту по решению суда, но и получить частные ключи для доступа к ней, чтобы она не могла быть перемещена другими лицами», — говорится в сообщении.

Также в постановлении суда говорится, что Алгрену запрещено распоряжаться, передавать или продавать любое имущество без разрешения суда, но разрешено тратить деньги на проживание ежемесячно.

Адвокат осужденного Деннис Кайнен заявил, что Алгрен выполнит решение суда.

Трейдер потерял $59 000 за два часа на инвестициях в мемкоин

Трейдер потерял $59 000 на инвестициях в мемкоин MPLX. Об этом сообщают эксперты по аналитической компании Lookonchain.

Аналитики объяснили, что трейдер дважды повторил одну и ту же торговую ошибку. Он приобрел токен, когда тот торговался на пике, а затем панически продал, когда мемкоин значительно упал в цене. Позже курс актива снова вырос и инвестор решил вложить средства, однако через некоторое время токен обрушился и трейдер продал MPLX.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
8 января 2025, 12:10
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«За даними журналістів, обвинувачений, який заборгував державі близько $1 млн через несплату податків, повинен передати коди доступу до цифрових активів, вказати всі пристрої, які використовувалися для їх зберігання, а також розкрити свої криптовалютні рахунки.»

«Алгрена засудили до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на приріст капіталу з криптовалют. Він подав неправдиві податкові декларації, в яких „занизив або взагалі не повідомив“ про продаж біткоїнів на суму $3,7 млн.»

ПЗАХХАХАХА, лохи, оце він так взяв і віддав вам тисячу біткоінів))) можна два прочки посидіти, вийти, перевести на інший гаманець бітки і поїхати з цього шлаку мультімільйонером))

«Також у постанові суду сказано, що Алгрену заборонено розпоряджатися, передавати чи продавати будь-яке майно без дозволу суду, але дозволено витрачати гроші на проживання щомісяця.»

Та байдуже на то майно, коли в тебе є 1 287 BTC.
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