Курс валют на 8 января: доллар в банках подскочил на 15 копеек, евро — на 30 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара подскочил на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 30 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Курс евро потерял 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,15−42,75 грн. Евро покупают за 43,80 грн, а продают за 44,47 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,70−42,75, евро — 44,20−44,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,24−42,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,64−43,69 грн/евро.

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