Украинские предприятия за год уплатили 271 миллиарда гривен налога на прибыль

В 2024 году в общий фонд государственного бюджета поступило 2 трлн 177 млрд гривен, из которых 271 млрд грн составил налог на прибыль предприятий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Налог на прибыль

«За 2024 год в общий фонд государственного бюджета поступило 2 трлн 177 млрд гривен. Только налог на прибыль предприятий был уплачен 271 млрд гривен», — сказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что одной из главных задач правительства остается поддержка и развитие экономики.

«Благодаря работающей экономике мы можем финансировать нашу армию, увеличивать производство оружия, помогать тем, кто в этом больше нуждается, и восстанавливать нашу страну», — отметил он.

Шмыгаль поблагодарил предпринимателей, которые продолжают работать, сохраняют рабочие места, платят налоги, поддерживают армию, инвестируют в Украину.