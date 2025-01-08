Маск разрушает отношения США с союзниками в «Большой семерке» — Bloomberg

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Критика Маска

Маск в серии постов в X за последние недели подверг критике правительства Германии и Великобритании, поставил под сомнение принятые ими законы и их экономическую состоятельность. Он оскорбил политического лидера каждой страны, назвав канцлера Олафа Шольца «глупцом», президента Германии — «тираном» и обвинив премьер-министра Кира Стармера в «причастности к изнасилованию Британии».

Неясно, каковы его мотивы, когда Маск разрушает отношения с основными союзниками США, где у него есть деловые интересы, пишет агентство. Тем не менее эта динамика получит дальнейшее развитие 9 января, когда Маск проведет беседу на X с Алис Вайдель, соруководительницей крайне правой партии Альтернатива для Германии (АдГ).

В Евросоюзе заявили, что будут следить за мероприятием на предмет любых рисков для честности парламентских выборов. Сейчас АдГ занимает второе место на выборах в Германии, уступая консервативному блоку Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Действия Маска представляют собой явный риск для отношений между Великобританией и США, заявил Bloomberg высокопоставленный британский чиновник.

Как самый богатый человек в мире, он действует, вероятно, не для того, чтобы заработать еще больше денег, а «для того, чтобы увеличить свою власть и использовать свое влияние, чтобы изменить мир», считает профессор Колумбийского университета Алексис Вичовски.

«Конечно, это огромный акт высокомерия, и для этого требуется большое эго. Но Маск убежден, что он знает, что лучше», — рассказала эксперт.