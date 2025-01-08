За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 801670 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 января: 1660 российских оккупантов, 4 танка и 19 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 801670 (+1660) человек,
- танков — 9714 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 20205 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 21729 (+19) ед,
- РСЗО — 1260 (+0) ед,
- средства ПВО — 1038 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21727 (+19),
- крылатые ракеты — 3014 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,
- специальная техника — 3681 (+0)
Источник: Минфин
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