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8 января 2025, 12:45 Читати українською

Ралли SUI меняет правила игры, но эксперты делают прогноз

Недавний скачок SUI привлёк внимание на криптовалютном рынке. Хотя это ралли имеет большое значение, эксперты отрасли сосредоточили своё внимание на других альткоинах, которые могут быть на грани взрывного роста. Какие цифровые валюты готовы произвести фурор и почему аналитики столь оптимистичны? Узнайте, что может вывести эти монеты на новые высоты.

Недавний скачок SUI привлёк внимание на криптовалютном рынке.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который нельзя игнорировать!

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XYZ — ваш эксклюзивный VIP-билет в революцию, где спорт встречается с мем-культурой. Это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут заработать на растущем спросе на мемкоины.

Представьте себе: Polymarket достиг $1 миллиарда торгового объёма во время выборов в США. Теперь добавьте хайп мемкоинов и азарт спортивных ставок. С миллионами спортивных фанатов, готовых к игре, экосистема XYZVerse продолжает расти, а ваши награды будут стремительно увеличиваться!

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Ethena (ENA)

Ethena (ENA) демонстрирует впечатляющий рост: за последние шесть месяцев прирост составил 187.82%. За последнюю неделю цена увеличилась на 28.71%, а за месяц — на 15.46%.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы. RSI находится на уровне 41.25, указывая на приближение к зоне перепроданности, что может быть сигналом для покупки. Однако уровень MACD отрицательный (-0.00510), что указывает на краткосрочный нисходящий тренд.

Если ENA преодолеет сопротивление на уровне $1.57, следующая цель — $1.99, что может принести прирост примерно на 40%. На случай падения ближайший уровень поддержки — $0.7379.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) демонстрирует значительные ценовые колебания. За последнюю неделю цена выросла на 12.25% после месячного спада на 41.29%.

Технические индикаторы показывают, что монета может быть недооценена. RSI находится на уровне 34.78, что близко к зоне, где цены обычно начинают расти. Если WIF продолжит подниматься, следующими уровнями сопротивления будут $2.49 и $2.97.

Algorand (ALGO)

Algorand за последнюю неделю вырос на 24.47%, демонстрируя сильный краткосрочный импульс, хотя за месяц цена снизилась на 19.04%. Если ALGO преодолеет сопротивление на уровне $0.50, следующая цель — $0.62 (+38%).

Popcat (POPCAT)

Popcat (POPCAT) за последнюю неделю вырос на 16.87% после сложного месяца, когда цена упала на 40.07%. Если рост продолжится, Popcat может достичь сопротивления на уровне $1.11, а затем $1.37 (+38%).

Хотя ENA, WIF, ALGO и POPCAT демонстрируют перспективы, XYZVerse (XYZ) выделяется как спортивный мемкоин, объединяющий фанатов и нацеленный на массовый рост и успех, управляемый сообществом.

Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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