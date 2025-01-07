Общинам запретили использовать детальные планы территорий для нового строительства

Общинам запретили использовать для планирования своих территорий и, в частности, для изменения целевого назначения земельных участков и выделения их под застройку подробных планов территорий (ДПТ). Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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По ее словам, этот коррупционный инструмент годами использовали отдельные строительные компании в сговоре с местными властями, поскольку законодательство это разрешало.

Но с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ДПТ и теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак «стоп» для хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства.

Шуляк пояснила, что у более половины украинских городов нет актуального Генерального плана — стратегического документа развития любого населенного пункта. Столица — не исключение, поскольку Киев живет по Генплану, принятому еще в 2002 году, то есть он очень устаревший.

Законодательство позволяло уточнять генплан детальными планами территории (ДПТ). При этом предел допустимого «уточнения» законодательно определен не был — как для Киева, так и для других населенных пунктов.

«Этим пользовались недобросовестные застройщики, которые в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые уточняли генплан так, что прямо противоречили ему. В дальнейшем именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы. Как следствие — постоянная авральная борьба с хаотическими застройками, перегруженными автодорогами, коммунальными коллапсами и т. д. », — отметила Шуляк.

Она отметила, что с 1 января использование ДПТ стало невозможным — вступил в силу закон № 711 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по планированию использования земель».

Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли, или выделить участок под застройку, община теперь должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. И план пространственного развития должен быть у каждой общины.

Это должно положить конец карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями.

Новый документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацию по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибок, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться садик, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки", — объясняет Шуляк.

Комплексный план делит территорию общины на функциональные зоны — жилищная застройка, промышленность и т. д. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня владелец может самостоятельно выбрать тот, который по его мнению наиболее перспективен.

«То есть нельзя, например, выбрать „жилищное строительство“ на территории, которую комплексный план определил как промышленную и наоборот. Это правило касается как частных собственников, так и органов, уполномоченных распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому земельный участок, целевое назначение которого не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом», — уточняет Шуляк.

По ее словам, еще один сверхважный в контексте антикоррупционных механизмов — публичность планов пространственного развития.

«Во-первых, их создание будет возможно только с учетом общественного мнения жителей общины. Во-вторых, такой план должен обязательно пройти независимую экспертизу. В-третьих, эта информация будет абсолютно открытой, то есть каждый житель общины сможет посмотреть, для чего планируется использовать те или иные территории, имеющиеся ли на соответствующей территории ограничения в использовании земель в сфере застройки (например относительно предельно допустимой высотности застройки, соблюдения режима охранных). зон и тому подобное)», — отметила Шуляк.

Важным пунктом Закона № 711 является то, что планы пространственного развития распространяются не только на населенные пункты общины, но и на территории вне ее. То есть, строить в пригородах также можно будет только при условии, что это согласуется с ППР.

В то же время проблема в том, что далеко не у всех общин уже есть планы пространственного развития. Из-за того, что процесс создания плана пространственного развития для общин новый и, соответственно, сложен, с ним не спешат.

Однако на сегодняшний день для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это уже начавший работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

«Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак „стоп“ разным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и разного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет о по меньшей мере на 10−20% больше поступления», — подчеркнула Шуляк.