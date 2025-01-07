Польский злотый приближается к 5-летнему максимуму в паре с евро

Польский злотый демонстрирует значительное укрепление позиций по отношению к евро , приблизившись к самому высокому уровню с начала 2020 года. Этому способствуют ожидания дальнейшего усиления монетарной политики в Польше и оптимистические прогнозы относительно влияния второго срока президентства Дональда Трампа на развивающиеся рынки. Об этом сообщает Bloomberg.

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В понедельник польская валюта ненадолго достигла самой высокой отметки почти за пять лет, даже несмотря на то, что местные рынки были закрыты на выходные. Злотый вырос на 0,1% и торговался на уровне 4,2515 евро.

С начала ноября злотый укрепился на 2,6%. Одной из главных причин этого роста является более жесткая позиция центрального банка Польши. Глава Национального банка Польши, Адам Глапинский, заявил, что снижение процентных ставок не ожидается раньше 2026 года.

Улучшению настроений по рискованным активам также способствуют надежды на то, что Дональд Трамп не удастся ввести масштабные тарифы на товары из Европейского Союза, хотя он и пытался уменьшить значение этих спекуляций.